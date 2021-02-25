Протестующие в Ереване блокируют центральный проспект

Сотни протестующих блокируют проспект Баграмяна у здания парламента Армении в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие перекрыли проспект конструкциями из мусорных баков и скамеек.

Там же установлены палатки, где протестующие намерены оставаться до утра.

Оппозиция добивается, чтобы парламент Армении провел заседание по обсуждению вопроса об импичменте премьер-министра страны Никола Пашиняна. Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил на митинге, что они направляют делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну «для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений».