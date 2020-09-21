Прорыв по взаимным интересам

Нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, в дальнейшем возможно и с другими арабскими государствами принципиально меняют геостратегическую обстановку на Ближнем Востоке и далее вплоть до Индостанского субконтинента.

Причин такого существенного поворота, в первую очередь, монархий Персидского залива достаточно много, среди первых называют противостояние с Ираном. Это действительно так, но не следует сбрасывать со счетов и возрастающие амбиции Турции на лидирующую роль в мусульманском мире. Навряд ли, с учетом давних противоречий, это пришлось по вкусу Эр-Риаду, Абу-Даби и другим столицам региона.

С учетом большего потенциала Анкары, военного и экономического, у монархий возникло два центра противостояния. Было необходимо учесть также некоторую ограниченность помощи от США с учетом членства Турции в НАТО.

Агрессивность Ирана, поддержка им террористических организаций, вмешательство в войну в Сирии неизбежно приводило к мысли о нормализации отношений с Израилем — самого сильного государства региона. Образование, пусть и неформальной, антииранской коалиции, а в будущем и антитурецкой, с участием Израиля изменяет потенциал противоборствующих сторон. Судя по всему, в Тегеране это прекрасно поняли и ограничились словесной агрессией, но угрозы в адрес Израиля и тем более соседей прозвучали более сдержанные.

Если открыто воздушное пространство Саудовской Аравии и Эмиратов для гражданских израильских самолетов, то ничто не помешает использовать его и в случае возможного удара по Ирану авиацией ЦАХАЛ. Можно не сомневаться, что такие операции подробно разработаны и теперь их осуществление существенно упрощается, вплоть до предоставления аэродромов подскока.

Второй аспект в изменении распределения ролей в Сирии. Иран должен считаться с усилением ударов израильской авиации по его объектам и вообще необходимостью концентрировать войска в собственной стране, так как противники существенно усилились. Соответственно, образуется некоторый вакуум, так как Россия навряд ли будет посылать туда свой контингент, разве что увеличит количество самолетов, а Турция как раз наоборот будет наращивать свое присутствие. Так что Асаду придется искать какую-то замену иранским войскам, в том числе в противостоянии с Израилем и Турцией. Своих сил ему явно недостаточно.

Однако, военно-стратегическими и политическими причинами не исчерпывается поворот позиций ряда арабских стран в отношениях с Израилем. Есть экономические и транспортные.

Главный тяжеловес арабского мира Саудовская Аравия пока воздерживается от прямой нормализации отношений с Израилем. Тем не менее, такая договоренность с Бахрейном не могла состояться без одобрения Эр-Риада. Неформальные контакты между странами существовали довольно давно, и вот теперь наступила очередь мегапроектов.

Одним из пунктов подписанных соглашений Израиля с ОАЭ и Бахрейном было именно энергетическое сотрудничество. Как пишет израильское издание The Globes, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны и МИД Израиля проводили совещания по проекту трубопровода из Саудовской Аравии в Израиль, откуда предполагается отправлять ближневосточную нефть и дистилляты танкерами в Европу и США.

Предлагается использовать нефтепровод Эйлат — Ашкелон , который соединяет побережье Красного и Средиземного моря. Его хотят продолжить на 700 км до НПЗ в Янбу в Саудовской Аравии. Этот город-порт на берегу Красного моря уже соединен нефтепроводами с районами добычи у берегов Персидского залива. Как пишет The Globes, трубопровод может пройти как по суше, так и под водой в Красном море. Подтверждением того, что Израиль давно прорабатывает план строительства нефтепровода, служит смена названия «Трубопроводной компании Эйлат — Ашкелон» на «Трубопроводная компания Европа — Азия» (EAPC).

Строительство подобного нефтепровода позволит решить как минимум две задачи.

Во-первых, уменьшится зависимость трафика танкеров для Европы от ситуации в Ормузском проливе. Угрозы Ирана перекрыть судоходство через него воспринимаются весьма серьезно, хотя такие действия ударят и по Тегерану.

Сюда же следует отнести и уменьшение опасности от шиитских повстанцев в Йемене, которых поддерживает Иран, и также исключить сложности с проходом через пролив Баб-эль-Мандеб, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря, от действий сомалийских пиратов. Как сказал заместитель управляющего EAPC Эффри Милютин, «Геополитические риски в Персидском заливе только увеличивают привлекательность проекта EAPC. А инциденты вокруг Ормузского пролива, через который проходит 20% поставок нефти на мировой рынок, только усиливают опасения нефтяной и судоходной отраслей о безопасности поставок».

Во-вторых, есть и коммерческая составляющая. Транспорт нефти и ее продуктов по трубопроводу гораздо дешевле, чем перевозка танкерами и времени потребует меньше. Кроме того, отпадут затраты на проход через Суэцкий канал, а они не маленькие. Со своей стороны, Израиль на транзитных сборах будет зарабатывать несколько сот миллионов долларов. При такой постановке выигрывают все и это дополнительный и весомый аргумент для нормализации отношений.

Есть еще один фактор, на этот раз внутриизраильский. Касается он в основном арабов, граждан Израиля.

Последние очень надеются на рост туристического потока из стран Залива. Не случайно израильские арабы активно обсуждают экономические, научные и образовательные выгоды, которые принесет заключенное соглашение. Многие из них хотели бы открыть свой бизнес в ОАЭ. Как пишет израильская пресса, местные арабы станут главными бенефициарами соглашений с ОАЭ и Бахрейном.

Конечно, поддержка палестинцев теперь в гораздо большей мере падает на Иран, у него ХАМАС, и Катар, который финансово поддерживает Западный берег реки Иордан и направляет гуманитарные грузы в Газу. С учетом этого обстоятельства возможности финансово поддерживать нападения на Израиль из Газы или из Сирии сокращаются, что скажется на положении ряда террористических организаций, поддерживаемых Тегераном и Дохой.

Хотя Турция и Иран негативно отнеслись к заключенным соглашениям с Израилем, на этом их пути расходятся. Противоречия между ними только возрастут. Для начала в Сирии, а потом и в Ливии. И это дополнительный фактор, который учитывался в арабских столицах при разработке упомянутых соглашений. Целью монархий Персидского залива максимально усилить противоречия Турции и Ирана и тем самым связать и ограничить их влияние в мусульманском мире. Здесь речь идет не только о Ближнем и Среднем Востоке, но также о Центральной Азии, в которой Анкара проводит политику неоосманизма, что очень не нравится Тегерану и Москве.

Хотя Израиль постепенно выходит из изоляции в арабском мире, но это пока не приведет к снижению напряженности. К миру в регионе предстоит пройти еще очень долгий путь. Хотя оптимизма в этом отношении прибавилось.