27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Об этом говорится в информации пресс-службы МИД Азербайджана.

Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.