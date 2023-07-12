Сегодня очередная годовщина Товузских боев.

Как сообщает АПА, проходит три года с Товузских боев, которые завершились победой азербайджанской армии.

12 июля 2020 года были решительно пресечены провокации, совершенные вооруженными силами Армении в направлении Товузского района государственной границы Азербайджана. Товузские бои вошли в военную историю Азербайджана как победное сражение.

Были уничтожены более 100 военнослужащих и десятки военных объектов Армении.

В ходе этих боев стали шехидами генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, старший сержант Вугар Садыгов, сержант Эльчин Мустафазаде, сержант Назим Исмаилов, старший солдат Эльшад Мамедов и солдат Хайям Дашдамиров.

В результате падения снаряда, брошенного армянами в один из домов в селе Агдам Товузского района, погиб мирный житель — 76-летний хозяин дома Азиз Азизов. Кроме того, в результате артиллерийских и минометных обстрелов со стороны армян, в нескольких приграничных с Арменией селах Товузского района был нанесен серьезный ущерб домам, административным зданиям, гражданским объектам, школам.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленную храбрость при выполнении боевых задач генерал-майору Гашимову Поладу Исраил оглу и полковнику Мирзоеву Ильгару Анзор оглу было присвоено звание «Национальный Герой Азербайджана».