Проходит первое пленарное заседание парламента с участием президента

Начало работу первое пленарное заседание Милли Меджлиса VI созыва.

На заседании будут избраны председатель и заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.

Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), имеющая большинство голосов в парламенте, выдвинула на должность председателя Милли Меджлиса кандидатуру Сахибы Гафаровой, на должность первого заместителя председателя – кандидатуру Али Гусейнли.

Также сегодня на должность заместителя председателя парламента от независимых депутатов была выдвинута кандидатура Адиля Алиева.

| 2020-03-10T11:16:05+00:00 10 марта 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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