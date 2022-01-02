Обнародован прогноз погоды на 3 января.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах ожидается дождь.

Северо-западный ветер, периодически усиливающийся в Баку и на Абшеронском полуострове, вечером сменится юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 6-8° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 января на Абшеронском полуострове ожидаются значительные колебания атмосферного давления, ветры гилавар и хазри часто сменят друг друга, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.