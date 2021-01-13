Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 14 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода без осадков, ночью и утром — местами слабый туман, порывистый юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 5-7, днем — 9-12, в Баку ночью — 5-7, днем — 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 55-60%.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются дожди, в горах — снег, ночью и утром — туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем — 8-13 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 3-8 градусов тепла.