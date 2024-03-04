Обнародован прогноз погоды на 5 марта.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм. рт ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на отдельных предгорных территориях ожидается кратковременный дождь, снег. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 0-5° тепла .

Ночью в некоторых горных территориях на дорогах ожидается гололедица.