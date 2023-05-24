Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает АПА со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 25-30°, местами до 33°тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых местах пройдут дожди. В некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 12-17°, местами 20-24 ° тепла.