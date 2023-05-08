Обнародован прогноз погоды на 9 мая.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана временами возможны осадки. Местами возможны гроза и град, туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.