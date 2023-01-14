Обнародован прогноз погоды на 15 января.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем — 4-6 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 772 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — от 2°мороза до 3° тепла, днем — 4-8° тепла, ночью в горах — 11-16° мороза, днем — 2-7 ° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроет гололедица.