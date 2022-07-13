Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает # со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-33-38° тепла, В Баку ночью будет 24-26° тепла, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-50 %.

В районах Азербайджана будет дождливая погода. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 26-31° тепла.