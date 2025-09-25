Обнародован прогноз погоды на 25 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами ожидается грозовой дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет в усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–18 ° тепла, днём — 22–26 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт. ст.до 765 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидается дождь, грозы. В отдельных местах проливные дожди, прогнозируется град. Местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14–18° тепла, днем 22-27 ° тепла, в горах ночью 3–8° тепла, днем 12–17° тепла.