22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы — 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются переменные осадки. В горных районах возможен снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололед.