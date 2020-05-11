Проезд в метро может подорожать

Уменьшение пассажиропотока в метро может привести к повышению стоимости проезда в бакинской «подземке», сказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Деятельность по перевозке пассажиров столичного метрополитена возобновилась с 9 мая в рамках плана поэтапного смягчения особого карантинного режима. Однако работать подземный транспорт будет не как обычно, а по правилам Оперативного штаба правительства.

Главное, что нужно знать пассажирам, вход на станции дозволен исключительно по см-пропускам и разрешениям с портала icaze.e-gov.az, а также служебным удостоверениям или справки с работы. При этом обязательно строгое соответствие требованиям «Руководства по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», которые включают соблюдение социальной дистанции между пассажирами и обязательное ношение последними масок.

Социальной дистанции в метро придается особое значение, плотность пассажиров в «подземке» будет контролироваться. «Будут приняты все необходимые меры, чтобы устранить плотность пассажиропотока в станциях метро, — заявил в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов. — Если не удастся устранить плотность пассажиропотока, то деятельность метрополитена может быть повторно приостановлена. Это не исключено. Однако мы попытаемся использовать все методы, чтобы не допустить такого».

Заместитель председателя ЗАО Хидаят Мамедов сообщил в свою очередь, что станции будут работать с 06:00 до 23:59, а интервал между поездами останется прежним, то есть две минуты. «В соответствии с плотностью пассажиропотока график может быть изменен», — уточнил Мамедов. Это значит, что метро при прежнем режиме работы будет обслуживать меньше пассажиров. По мнению Г. Ибадоглу, снижение пассажиропотока может привести к повышению стоимости за проезд. Он напомнил, что согласно последним заявлениям правительства, текущий тариф за проезд на уровне 30 копеек не окупает стоимость пассажироперевозок.

«Согласно официальным заявлениям, расходы на перевозку одного пассажира достигают 52 копеек. Уменьшение числа пассажиров увеличит эти расходы, а значит, себестоимость обслуживания возрастет. Поэтому не удивляйтесь, если стоимость проезда в метро повысится уже в ближайшее время». Эксперт полагает, что убытки от месячного простоя метрополитена будут также покрыты за счет пассажиров.

Говоря о безопасности пользования метро, он проинформировал, что столичный метрополитен располагает 280 вагонами, 55 из них оснащены кондиционерами. Остальной вагонный парк старого образца, там кондиционеры не предусмотрены, что создает проблемы с вентиляцией.

Движение поездов в бакинском метро возобновилось через 39 дней после закрытия. Напомним, что работа метрополитена была приостановлена с 22:00 31 марта в рамках введенного на территории страны особого карантинного режима.