Продлен срок уплаты налогов в Азербайджане

Крайний срок подачи деклараций по налогу на прибыль и имущество юридических лиц, подоходному налогу физических лиц и уплаты налогов продлен с 31 марта до 6 апреля, сообщили в Министерстве налогов Азербайджана.

Такое решение принято в связи с постановлением Кабмина относительно нерабочих дней в условиях особого режима труда, в соответствии с которым 29 марта – 3 апреля объявлены нерабочими днями для работников в пятидневную рабочую неделю, а 26-28 марта и 30 марта – 4 апреля — для работников в шестидневную рабочую неделю.

| 2020-03-29T15:38:02+00:00 29 марта 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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