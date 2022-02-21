Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла решение по делу, возбужденному по признакам нарушения антимонопольного законодательства в связи с установкой счетчиков воды в многоквартирных домах, построенных жилищно-строительными кооперативами.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственной службе, согласно решению, ОАО «Азерсу» поручено установить счетчики за счет средств предприятия водоснабжения на основании индивидуальных договоров с собственниками квартир в многоквартирных жилых домах, строительство которых завершено в установленном законодательством порядке и система внутреннего водоснабжения построена в соответствии с техническими условиями.