Принудительный детский труд и недостатки в законодательстве

19 мая, представляя в Милли Меджлисе годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-майор полиции Сейфулла Азимов заявил о том, что в сфере борьбы торговли людьми предстоит проделать большую работу.

По словам первого замминистра, во время рейдов, проведенных в Азербайджане с целью пресечения эксплуатации детского труда, в 2019 году было выявлено 420 детей, живущих вне семьи без педагогического и общественного влияния, работающих на улицах и занимающихся попрошайничеством.

Как заявил Сейфулла Азимов, в ходе проведенных проверок подтвердилось, что только один из них стал жертвой принудительного труда, по остальным случаям преступный состав не установлен.

Оказалось, что единственную жертву – ребенка, которого принуждали работать, нашла и передала сотрудникам МВД руководитель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде. Сообщив об этом #, Агазаде отметила, что ребенка принуждали заниматься попрошайничеством близкие родственники. Теперь они ответят перед законом.

Кямаля Агазаде уверена в том, что были и другие дети, которых заставляли попрошайничачть.

«Сегодня в убежище Союза детей Азербайджана находится мальчик, которого принуждала заниматься попрошайничеством родная тетя. Привлекать к ответственности таких людей очень трудно.

Ведь, как правило, это родственники детей.

А дети отказываются жаловаться на своих родственников. Кроме того, привлечению к ответственности лиц, принуждающих детей, также препятствуют недостатки нашего законодательства», — сказала #Камаля Агазаде.

По мнению главы Лиги защиты прав детей Юсифа Бекирова в том, что лиц, принуждающих детей к попрошайничеству, не привлекают к уголовной ответственности виновны представители правоохранительных органов.

«Если недостатки в законодательстве не позволяют привлечь к ответственности лиц, которые принуждают их попрошайничеству, то представители правоохранительных органов должны требовать от Милли Меджлиса их устранения», — считает Юсиф Бекиров.