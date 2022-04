Самый скандальный сын королевы Елизаветы II принц Эндрю испытывает на себе последствия секс-скандала, в котором оказался благодаря своим неразборчивым дружеским связям.

Принца лишили еще одного звания — Freedom of the City of York. Решение об отмене награды было принято голосованием в городском совете Йорка 27 апреля 2022 года. Члены совета единогласно проголосовали за снятие с принца Эндрю этого звания, при этом двое воздержались при голосовании. Они также призвали его отказаться от титула герцога Йоркского.

Советник Дэррил Смолли из Либерально-демократической партии, внесший предложение, впоследствии заявил, что Эндрю должен отказаться от своего герцогства, иначе «правительство и Букингемский дворец должны вмешаться, чтобы лишить его титула», — сообщает издание Royal Central.

Принц Эндрю получил почетное звание «Свобода города» в 1987 году, через год после того, как стал герцогом Йоркским в день свадьбы с Сарой Фергюсон. Герцогство традиционно передается вторым сыновьям монархов.

Голосование было созвано после рассмотрения гражданского судебного дела в США, в котором Вирджиния Джуфре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. Принц обвинения отверг, а впоследствии его адвокатам удалось урегулировать вопрос во внесудебном порядке. По предположениям СМИ, сумма сделки составила от 7 до 12 миллионов фунтов.