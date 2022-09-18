Сын Елизаветы II принц Эндрю опубликовал в своих соцсетях обращение к матери, в котором пообещал хранить вечно ее любовь. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцог Йоркский опубликовал снимок, сделанный фотографом Сесилом Битоном в 1960 году, когда он едва родился. На фотографии принца держит на руках его мать, Елизавета II.

«Дорогая Мамочка, Мать, Ваше Величество, три в одном. Ваше Величество, я гордился честью служить вам. Мать всей нации, ваши преданность и личное служение народу — единственное в своем роде. Ваш народ показывает свою любовь и уважение самыми разными способами, и я знаю, что вы смотрите на это с признательностью», — написал принц Эндрю.

Обратившись к матери как к королеве, герцог также сделал личное высказывание.

«Мамочка, твою любовь к своему сыну, твое сопереживание, твою заботу, твою уверенность, я буду беречь всегда», — признался он.

Герцог добавил, что всегда ценил «озарения, советы и чувство юмора» Елизаветы II и пообещал всегда хранить ее в своем сердце.

Свое послание он заключил словами «Боже, храни короля!», выразив почтение своему брату королю Карлу III.