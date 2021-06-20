Принц Уильям обвинил Меган Маркл, супругу принца Гарри, в его «похищении». Об этом в своей новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда» написал британский историк и биограф Роберт Лейси. Отрывок из нее приводит таблоид The Sun.

Автор утверждает, что герцог Кембриджский уверен, в том, что Маркл следует тайному плану, по которому хочет «похитить» его «любимого брата» из семьи. Кроме того, Уильям считает, что герцогиня Сассекская «подрывает некоторые драгоценные принципы монархии».

Кроме того, Лейси заявил, что Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его супруга Кейт Миддлтон «с самого начала опасалась Маркл». Принц Гарри узнал об этом, из-за чего обиделся на брата и прекратил отвечать на его звонки.