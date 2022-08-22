Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми переезжают из Кенсингтонского дворца на западе Лондона в небольшой коттедж Аделаида, который находится в 10 минутах ходьбы от Виндзорского замка, где живет королева.

Друзья принца говорят о том, что выбор этого коттеджа — знак того, что Уильям и Кейт стремятся выглядеть современно и жить скромно по королевским меркам: в отличие от Кенсингтонского дворца с его многочисленными комнатами, их новый дом значительно меньше: помимо гостиной и технических помещений, там всего четыре спальни, сообщает Би-би-си.

Коттедж Аделаида, в котором принц Уильям будет жить с супругой и тремя детьми, непременно вызовет сравнения с куда более шикарным особняком в Калифорнии, где живет его младший брат принц Гарри с семьей.