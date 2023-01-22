Принц Гарри заработал на своей автобиографической книге «Запасной» 16 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Mirror.

После того как принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию, они столкнулись с серьезными материальными трудностями. Однако вскоре их финансовые потери были компенсированы несколькими крупными сделками с медиакомпаниями. По данным журналистов, еще до публикации своей скандальной автобиографии принц Гарри получил от издательства Penguin Random House £16 млн, а также заработал £109 млн на сделках со Spotify и Netflix. Известно, что писатель-призрак Джей Джей Мерингер получил за работу над мемуарами принца £810 тыс., и еще £1,2 млн младший сын короля Карла III пожертвовал на благотворительность.

Автобиографическая книга принца Гарри «Запасной» стала самой быстро продаваемой нехудожественной литературой в Британии. Только в первый день продаж было реализовано 400 тысяч книг, включая электронную и аудиоверсии. (Газета.Ру)