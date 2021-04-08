Принц Гарри выступит в роли продюсера сериала на Netflix

Принц Гарри выступит в роли исполнительного продюсера нового проекта стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Independent.

Документальный сериал, получивший название «Сердце непобежденных», будет посвящен спортивным соревнованиям Invictus Games («Игры непокоренных»). В этих состязаниях принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, которые получили инвалидность.

В качестве создателя проекта выступит благотворительный фонд принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Стримингтовый сервис в своем заявлении отмечает, что в сериале покажут военнослужащих, которые прошли через травмы и болезни, изменившие их жизнь, и их путь к Invictus Games. Следующий этап соревнований должен состояться в 2022 году в Гааге.