Принц Гарри возвращается в Великобританию

Принц Гарри готовится вернуться в Великобританию на похороны своего деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает Daily Mail.

Внук королевы Великобритании, принц Гарри, может столкнуться с трудностями при пересечении границы, так как в данный момент он проживает в США и обязан пройти обязательный пятидневный карантин.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Ранее Елизавета II надела траур. Он может быть продлен, сначала до 10 дней для всей Великобритании и 30 дней для британской королевской семьи. Согласно традиции, члены семьи Елизаветы II будут обязаны носить одежду темных тонов или черного цвета.

Похороны принца Филипа, как и планировалось, не будут государственными, он будет погребен в Виндзоре. Принц много лет сам работал над сценарием своих будущих похорон.

Церемония пройдет в узком кругу, посторонних просят не пытаться принять участие в мероприятиях из-за пандемии. (gazeta.ru)