Принц Гарри считает опасной свою мачеху, королеву-консорта Камиллу из-за того, что она якобы тайно передает информацию таблоидам для того, чтобы улучшить собственный имидж.

Об этом сын британского монарха Карла III заявил в интервью американской телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос ведущего, почему в своей автобиографичной книге Spare («Запасной») он назвал Камиллу опасной, принц Гарри ответил: «Из-за ее потребности улучшить свой имидж. Та связь, которую она выстраивает с британской прессой, делает ее опасной».

«Если вам внушили, что, поскольку вы член семьи, ваше упоминание на первых полосах газет, позитивные заголовки о вас, истории в позитивном ключе о вас улучшат вашу репутацию или шансы того, что британская публика воспримет вас в качестве монарха, то вы будете заниматься этим», — добавил он.

38-летний принц прибегнул к образному выражению, говоря о том, что его мачеха якобы готова на все ради необходимых публикаций в СМИ.

«В условиях, когда семья основана на иерархии, а Камилла была на пути к превращению в королеву-консорта, улицы должны были быть усеяны телами», — сказал он.

Причиной желания Камиллы улучшить свой имидж принц Гарри назвал то, что она была «третьим человеком» и «злодеем» в отношении его отца и матери принцессы Дианы.

В другом интервью британскому телеканалу ITV сын короля продолжил критику в адрес мачехи.

«После столь многих лет лжи, которую говорили обо мне и моей семье, наступает момент в отношениях между определенными членами этой семьи и таблоидной прессой, когда эти определенные члены решили лечь в постель с дьяволом. Для того, чтобы очистить свой имидж», — заявил принц.