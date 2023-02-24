Еще в канун нового года президент Владимир Путин вручал медаль бойцу ЧВК «Вагнер» — осужденному, приговоренному к семи годам за вооруженное ограбление. А «повар Путина» Евгений Пригожин не стеснялся открыто ругать высшее армейское руководство и хвалиться успехами своих наемников на полях сражений под Бахмутом.

После этого, в январе, Пригожин даже впервые попал в десятку самых упоминаемых в прессе персон системы СКАН «Интерфакса».

Но уже в феврале на упоминания о Пригожине и «Вагнере» в госСМИ был наложен запрет, а сам он стал жаловаться, что Министерство обороны не поставляет боеприпасы его бойцам, обвинять его в измене и попытке уничтожить ЧВК. Прекратилась и разрекламированная спецоперация по найму заключенных в колониях.

«Есть риск, что он может закончить как Икар», — сказал Financial Times близкий к Пригожину человек.

По его словам, взлет Пригожина в ходе войны одобрил лично Путин — когда осознал катастрофические результаты действий армии под руководством министра обороны Сергея Шойгу: «Путин начал сомневаться в победе, поняв, что генералам доверять нельзя. Поэтому он стал искать другие варианты».

«Если Шойгу уйдет, мы победим. Наш главный враг — Шойгу, а не украинцы», — говорит этот человек.

По его словам и информации двух высокопоставленных западных чиновников, поддержка Путина и общественное внимание настолько вдохновили Пригожина, что он возжелал сместить Шойгу. «Пригожин стал своим собственным центром власти. Он может напрямую позвонить Путину, чего большинство российских генералов сделать не могут», — говорит старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, изучающий российские вооруженные силы. То, что у Пригожина есть возможность напрямую связываться с Путиным, FT подтвердили два знающих их человека.

Но и Шойгу — давний и преданный соратник Путина, к тому же с гораздо большим бюрократическим весом, как и глава Генштаба Валерий Герасимов. Их влияние проявилось уже 11 января, когда Шойгу назначил Герасимова командующим украинской группировкой вместо Сергея Суровикина, которого поддерживал и всячески расхваливал Пригожин. В заслугу Суровикину глава «Вагнера» даже ставил отвод войск из Херсона — единственной областной столицы, которую удалось захватить российским войскам.