Еще в канун нового года президент Владимир Путин вручал медаль бойцу ЧВК «Вагнер» — осужденному, приговоренному к семи годам за вооруженное ограбление. А «повар Путина» Евгений Пригожин не стеснялся открыто ругать высшее армейское руководство и хвалиться успехами своих наемников на полях сражений под Бахмутом.
После этого, в январе, Пригожин даже впервые попал в десятку самых упоминаемых в прессе персон системы СКАН «Интерфакса».
Но уже в феврале на упоминания о Пригожине и «Вагнере» в госСМИ был наложен запрет, а сам он стал жаловаться, что Министерство обороны не поставляет боеприпасы его бойцам, обвинять его в измене и попытке уничтожить ЧВК. Прекратилась и разрекламированная спецоперация по найму заключенных в колониях.
«Есть риск, что он может закончить как Икар», — сказал Financial Times близкий к Пригожину человек.
По его словам, взлет Пригожина в ходе войны одобрил лично Путин — когда осознал катастрофические результаты действий армии под руководством министра обороны Сергея Шойгу: «Путин начал сомневаться в победе, поняв, что генералам доверять нельзя. Поэтому он стал искать другие варианты».
«Если Шойгу уйдет, мы победим. Наш главный враг — Шойгу, а не украинцы», — говорит этот человек.
По его словам и информации двух высокопоставленных западных чиновников, поддержка Путина и общественное внимание настолько вдохновили Пригожина, что он возжелал сместить Шойгу. «Пригожин стал своим собственным центром власти. Он может напрямую позвонить Путину, чего большинство российских генералов сделать не могут», — говорит старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, изучающий российские вооруженные силы. То, что у Пригожина есть возможность напрямую связываться с Путиным, FT подтвердили два знающих их человека.
Но и Шойгу — давний и преданный соратник Путина, к тому же с гораздо большим бюрократическим весом, как и глава Генштаба Валерий Герасимов. Их влияние проявилось уже 11 января, когда Шойгу назначил Герасимова командующим украинской группировкой вместо Сергея Суровикина, которого поддерживал и всячески расхваливал Пригожин. В заслугу Суровикину глава «Вагнера» даже ставил отвод войск из Херсона — единственной областной столицы, которую удалось захватить российским войскам.
Герасимов воспользовался своим бюрократическими весом, которого не было у Суровикина, чтобы «подавить наемников» и их покровителей в спецслужбах, говорит военный эксперт Павел Лузин, приглашенный исследователь Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.
В начале февраля стало известно, что госканалы получили распоряжение не упоминать «Вагнера» и его руководителя. Сама ЧВК опубликовала документ, где от имени Минобороны озвучена просьба не упоминать Пригожина и его заявления о ходе военных действий.
Отвечать Пригожину даже стали губернаторы, которые раньше не реагировали на его выпады. Основатель «Вагнера» особенно часто нападал на руководителя Петербурга Александра Беглова. Также он заявил, что «есть регионы, которые откровенно гадят <…> например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину». В регионах «полный беспредел», потому что чиновники «считают себя [их] хозяевами».
В пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил Пригожину в унизительной форме, обратившись к нему, как к повару, а не руководителю частной армии: ««Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся». (moscowtimes.ru)