Первая группа российских заключённых, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключённых сняли все судимости.

Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически — неясно.

РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с «отработкой контракта».

На вопрос о том, чем завершившие контракт с «ЧВК Вагнера» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться обратно, доделать то, что начали», потому что это уже «не работа, это жизнь».

На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить». (svoboda.org)