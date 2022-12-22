Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал недовольство тем, что оппозиционно настроенным гражданам позволили выехать за границу. По его словам, их надо было отправить на войну в Украине.

«Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями», — приводит слова Пригожина связанный с ним телеграм-канал в ответ на вопрос журналистки РБК.

Издание задало вопрос, действительно ли Пригожин приезжал в колонию, где отбывает наказание политик Алексей Навальный.

Ранее Навальный через своих соратников опубликовал пост, в котором рассказал, что Пригожин приезжал во владимирскую колонию строгого режима, чтобы завербовать заключенных для участия в войне в Украине.

«Прилетел на вертолете, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: «Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья»», — пересказал слова очевидца политик.

На его предложение, по словам Навального, согласились как минимум 80-90 человек. Теперь «многие поколения» заключенных будут знать, что в России нет закона, судов и правил, поскольку убийц и грабителей с огромными сроками «по щелчку пальцев может освободить никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал десять лет»», написал политик. (moscowtimes.ru)