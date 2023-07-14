Пенитенцарная служба Грузии сегодня заявила, что приехавший к Саакашвили польский врач пытался вынести взятый у него образец в обуви.

В доказательство опубликовано видео, где мужчина достает что-то, завернутое в салфетку, из ботинка.

Повторный визит польских врачей к Саакашвили теперь под вопросом, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. По его словам, ему непонятны действия польского медика, входившего в группу.

«Упомянутое действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности несовместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению. Это не может быть объяснено логически.. Пенитенциарная служба и так предоставила им право забрать пробу, взятую в официальном порядке», – заявил Брегадзе.

По его словам, министерство приняло решение опубликовать видеокадры в связи с высоким общественным интересом к происходящему.

Министр юстиции Грузии предложил МИД потребовать у посольства Польши объяснений в связи с действиями польского врача.

Директор клиники “Вивамед” заявил, что польские врачи изначально запросили образцы ногтей, волос – они получили их официально, пробы были опечатаны и вынесены из клиники с согласия Пенитенциарной службы. Он также назвал инцидент необъяснимым. (newsgeorgia.ge)