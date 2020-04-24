Президент ЮАР объявил о смягчении карантина с 1 мая

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил, что с 1 мая в стране будет ослаблен ряд карантинных мер, введенных 26 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа, передает ТАСС.

«Общенациональный карантин, хотя и является наиболее эффективным способом противодействия распространению коронавируса, не может сохраняться постоянно, — заявил в четверг глава государства в телевизионном обращении к нации. — После 30 апреля начнется смягчение карантинных ограничений».

Рамапоса отметил, что внешние границы страны останутся закрытыми и после 1 мая. «Между провинциями сохранится запрет на передвижение людей, граждане должны оставаться дома и покидать жилища только в экстренных случаях», — подчеркнул он. При этом ношение медицинских масок вне собственного дома становится обязательным.

Одновременно с 1 мая постепенно будет восстанавливаться экономическая активность. «Ряду предприятий будет разрешено возобновить работу, однако численность работающих не должна превышать трети от полного состава трудового коллектива», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что правительством разработана и вводится система из пяти уровней ограничительных мер. «Сейчас действует уровень 5, что означает полный карантин, — отметил он. — После 1 мая будет вводиться уровень 4, который предполагает определенное смягчение. В каждом районе будет свой уровень, который власти определят в зависимости от складывающейся ситуации и состояния системы здравоохранения».

Президент ЮАР подчеркнул, что «еще остается много неизвестного по поводу того, как распространяется коронавирус среди населения ЮАР и поэтому ситуация будет меняться». По его словам, конкретные шаги по выходу из карантина и условия возобновления деловой активности будут объявлены министрами в ближайшие дни. На текущий день в ЮАР выявлено 3 953 инфицированных новым коронавирусом, 75 человек умерли.