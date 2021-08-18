Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку».

В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».