Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в культурную столицу Азербайджана — город Шушу.
В освобожденнном от армянской оккупации городе Шуша проходит церемония официальной встречи президента Эрдогана.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Турецкий лидер приветствовал строй почетного караула.
Эрдоган стал первым лидером Турции, который посетит освобожденный от оккупации Карабах.
Турецкого лидера в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и др.
В рамках визита пройдет ряд мероприятий, будут подписаны документы между двумя странами.