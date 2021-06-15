Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в культурную столицу Азербайджана — город Шушу.

В освобожденнном от армянской оккупации городе Шуша проходит церемония официальной встречи президента Эрдогана.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Турецкий лидер приветствовал строй почетного караула.

Эрдоган стал первым лидером Турции, который посетит освобожденный от оккупации Карабах.

Турецкого лидера в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и др.

В рамках визита пройдет ряд мероприятий, будут подписаны документы между двумя странами.