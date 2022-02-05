Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусной инфекцией. Об этом турецкий лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления симптомов, оказался положительным», – поделился глава республики.

Медики выявили у них «омикрон»-штамм коронавируса. По словам политика, болезнь протекает в легкой форме.

Президент также добавил, что продолжит работать из дома.

Ранее сообщалось про гражданина Турции, который уже больше года не выходит из карантина, поскольку все его тесты на коронавирус оказываются положительными (aif. ru)