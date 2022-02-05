Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусной инфекцией. Об этом турецкий лидер рассказал в своем Telegram-канале.
«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления симптомов, оказался положительным», – поделился глава республики.
Медики выявили у них «омикрон»-штамм коронавируса. По словам политика, болезнь протекает в легкой форме.
Ранее сообщалось про гражданина Турции, который уже больше года не выходит из карантина, поскольку все его тесты на коронавирус оказываются положительными (aif. ru)