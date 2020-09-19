Президент SOCAR прокомментировал лимит на добычу нефти в Азербайджане

В соответствии с международными договоренностями, суточная добыча нефти в Азербайджане в июле — декабре 2020 года должна составить 587 тыс. баррелей, а в январе — апреле 2021-го — 620 тыс. баррелей.

Об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, опубликованной в СМИ. В материале отмечается, что эти показатели касаются только добычи сырой нефти.

«В качестве основных факторов механизма принятия решений в процессе ограничения производства сырья заложены принципы экономической эффективности, технической устойчивости, промышленной безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Прекращена эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, расположенных в основном на суше и имеющих высокую себестоимость добычи. Производство на морских месторождениях с более высокими показателями рентабельности продолжается в полном объеме», — пишет Р.Абдуллаев.

В связи с временным ограничением добычи на сухопутных месторождениях сокращены и объемы буровых работ. Большая часть работающего там персонала привлечена к деятельности по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования, отмечается в материале.