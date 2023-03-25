Президент Сербии Александар Вучич обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто, прибывшими в Белград, развитие геополитической ситуации и перспективы сотрудничества. Об этом глава государства сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

«Дружба долго и бережно строится, укрепляется и становится сильнее в тяжелые времена, а такая настоящая дружба драгоценна именно потому, что крайне редка, особенно в политике и особенно в наше время, — отметил Вучич. — С Виктором Орбаном и Петером Сийярто [говорили] о развитии геополитической ситуации, оценках, планах, новых проектах и сотрудничестве, о будущем».

«Всегда ответственно, серьезно, искренне, с уважением и доверием», — заключил президент.