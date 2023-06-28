Президент Польши Анджей Дуда совершил визит в столицу Украины Киев.

Как сообщает УНИАН, информацию об этом распространил Офис президента Украины.

Отмечено, что визит был необъявленным.

Планируется встреча польского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и с высокопоставленными официальными лицами Украины.

«В ходе переговоров с президентом Зеленским проведет консультации по поводу текущей ситуации на фронте, в том числе угрозу теракта России за Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», — говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в Twitter.

Также он примет участие в праздновании Дня Конституции Украины.