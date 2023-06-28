Президент Польши Анджей Дуда совершил визит в столицу Украины Киев.
Как сообщает УНИАН, информацию об этом распространил Офис президента Украины.
Отмечено, что визит был необъявленным.
Планируется встреча польского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и с высокопоставленными официальными лицами Украины.
«В ходе переговоров с президентом Зеленским проведет консультации по поводу текущей ситуации на фронте, в том числе угрозу теракта России за Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», — говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в Twitter.
Также он примет участие в праздновании Дня Конституции Украины.