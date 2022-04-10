В Польше в воскресенье прошли мероприятия по почтению памяти жертв Смоленской катастрофы в 12-ю годовщину трагедии.

В частности, президент Польши Анджей Дуда посетил крипту в Королевском замке на Вавеле в Кракове, где похоронен президент с супругой Лех и Мария Качиньские, передает Укринформа.

Ровно в 08:41, в момент авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под Смоленском, во многих местах Польши, в частности Варшаве, прозвучали сирены в память о жертвах трагедии. В некоторых городах власти решили не включать сирены, чтобы не травмировать миллионы украинок и украинцев, которые сбежали от войны в Украине, где ежедневно слышали звуки сирен.

Дуда после заупокойной мессы и возложения цветов в крипте президентских супругов Качиньских в Кракове заявил журналистам, что нынешняя годовщина Смоленской катастрофы — особая, поскольку она происходит на фоне войны россии против Украины.

“Так, как тогда мы видели разрушенный самолет, сегодня видим уничтоженную Украину. Как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых», — сказал Дуда.

Он назвал символичным то, что погибшие в Смоленской катастрофе летели в Россию, чтобы почтить память погибших за 70 лет до этого в Катыни.

Он также обратил внимание на слова экс-президента Качиньского, которые он сказал во время российского вторжения в Грузию в августе 2008 года: «Сегодня это Грузия, затем Украина, а затем Балтийские страны, а позже, возможно, и моя страна — Польша».