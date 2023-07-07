Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух из-за наводнения отменил традиционный военный парад, который проводится в столице страны по случаю праздника Наадам.

Как передает # со ссыкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

«Для участия в ликвидации последствий паводков будут мобилизованы более 1 тыс. военнослужащих, которые должны были участвовать в параде. В связи с этим президент страны как верховный главнокомандующий принял решение об отмене торжественного мероприятия», — говорится в сообщении. Этот праздник ежегодно отмечается с 11 июля по 15 июля.

Президент распорядился уделить особое внимание предотвращению человеческих жертв, реконструкции и укреплению речных дамб, дезинфекции подтопленных улиц и дорог, охране имущества граждан и организаций. Также глава государства поручил оперативно оказать необходимую помощь людям, которые остались без крова.

Вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан доложил главе государства, что идет откачка воды из подвалов 108 зданий и сооружений. Некоторые автомагистрали и мосты в Улан-Баторе и пригородах частично закрыты для движения. Без электричества остаются около 20 тыс. горожан. Из подтопленных районов эвакуировали более 100 семей.