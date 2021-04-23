Президент Молдовы созвала заседание Совбеза

Президент Молдовы Майя Санду созывает 23 апреля заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

«Тема встречи – риск подрыва конституционного порядка в Республике Молдова», – сказано в коммюнике.

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы «За Молдову».Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли.

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.