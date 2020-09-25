Президент Молдовы отказался участвовать в теледебатах

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не будет участвовать в теледебатах с другими кандидатами в президенты во время предвыборной кампании.

«Какой смысл в том, чтобы президент пришел на дебаты с 5-6 кандидатами? Пусть между собой дискутируют, кто из них лучше, кто хуже, а народ выберет. Я предпочитаю говорить с гражданами», — сказал Додон в пятницу в эфире программы «Президент отвечает».

Он пообещал представить на будущей неделе свою предвыборную платформу, которая построена на положительных преобразованиях для страны. Глава Молдовы выразил сожаление, что некоторые его оппоненты начали агитационную кампанию раньше 2 октября, как это положено по закону, и «ведут ее грязными методами». «Грязная избирательная компания уже началась, я лично намерен во время кампании не упоминать имен ни одного из кандидатов. У меня есть своя повестка, нужно заниматься проблемами людей, а не отвечать на провокации», — отметил президент.

Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября текущего года. (ТАСС)