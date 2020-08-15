Президент Ливана не планирует уходить в отставку

Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа. Как передает ТАСС, об этом он сообщил в интервью телеканалу BFM.

«Если бы я ушел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно», — объяснил глава свою позицию в ответ на вопрос журналистки по поводу уличных протестов в Бейруте.

«Я разделяю боль ливанцев и внимательно следил за всем, что происходило», — сказал президент, подчеркнув, что сам является «выходцем из народа».

По словам Ауна, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, оказываемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.