Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к диалогу жителей Мангистауской области, вышедших на митинги и требующих снизить цены на газ. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране», — сообщил казахстанский лидер.

Кроме того, правоохранительным органам было поручено не допустить нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что несанкционированные митинги граждан, недовольных ростом цен на газ, продолжаются в Казахстане.

С 1 января в Казахстане стоимость газа увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. 2 января жители города Жанаозен Мангистауской области и города Актау Мангистауской области вышли на митинг с требованием снизить цену на топливо. (gazeta.ru)