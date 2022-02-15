Президент Израиля Ицхак Герцог готовится посетить Турцию, сообщила его канцелярия во вторник. Это будет первый визит после многих лет ослабленных отношений между двумя странами, сообщает Agence France-Presse.

«На этой неделе в Израиль прибудет высокопоставленная официальная делегация из Турции в рамках подготовки к запланированному визиту президента Исаака Герцога», — говорится в заявлении президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в прошлом месяце, что Герцог посетит Турцию с официальным визитом в феврале. Однако во вторник СМИ сообщили, что визит Герцога состоится 9-10 марта.

Отношения между Турцией и Израилем были приостановлены после гибели 10 мирных жителей в результате израильского рейда на турецкую флотилию, перевозившую помощь для сектора Газа в 2010 году.

Однако в последние месяцы две страны работали над сближением, и Эрдоган, активный сторонник палестинского дела, разговаривал по телефону с Герцогом и другими израильскими лидерами.

В прошлом месяце Эрдоган также заявил, что готов работать с Израилем над возрождением старого проекта по доставке средиземноморского газа европейским клиентам через Турцию.