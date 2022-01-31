Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил в понедельник Иран в дестабилизации ситуации в регионе и использовании сателлитов в террористических целях. Соответствующее заявление он сделал, завершая первый в истории двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Я завершаю исторический визит в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению наследного принца [Абу-Даби] Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и его правительства. Есть только два пути для этого региона. Во-первых, это мир, процветание, сотрудничество, совместные инвестиции и прекрасное будущее. Альтернатива — это то, что делает Иран, который дестабилизирует регион и использует своих сателлитов для террора», — распространила высказывания Герцога его канцелярия.

Президент Израиля отметил, что его визит в ОАЭ «символизирует надежду, мир и великое будущее для региона и мира в целом». «Потенциал [сотрудничества] между двумя странами огромен, мы действительно можем вести Ближний Восток к новым горизонтам мира, процветания, сотрудничества, совместных инвестиций и развития», — добавил он. По словам Герцога, с момента подписания мирных соглашений между Израилем и ОАЭ «товарооборот уже превысил один млрд долларов».