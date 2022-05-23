Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник утром по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика отправился в Маскат с однодневным визитом, передает ИРНА.

Высокопоставленная делегация, возглавляемая главой иранского правительства, в целях добрососедской дипломатии и расширения политических, экономических и культурных отношений отбыла в Оман.

Глава иранского правительства перед поездкой в Маскат в аэропорту Мехрабад назвал визит в Оман шагом для развития хороших отношений с соседями, выразив надежду на продолжение таких поездок.

Он также пообещал развитие торговых связей между Ираном и Оманом, добавив, что стороны могут расширять отношения также в таких сферах, как транспорт, энергетика, туризм, собственно оздоровительный туризм.

Раиси также сообщил, что в ходе визита в Оман будут подписаны несколько соглашений о сотрудничестве. «Этот визит состоится в целях развития добрососедской политики, и нам считается очень важным», — пояснил он.

По словам президента, региональные взаимодействия и переговоры могут укреплять безопасность, но присутствие иностранцев угрожает безопасности региона.