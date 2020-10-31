Президент Индонезии осудил высказывания Макрона о мусульманах

Президент Индонезии Джоко Видодо осудил «акты насилия», произошедшие в городах Франции, но одновременно выступил с критикой в адрес французского президента Эмманюэля Макрона, назвавшего случившее «исламским террористическим нападением». Об этом говорится в распространенном в субботу видеозаявлении главы индонезийского государства.

Джакарта, по его словам, «осуждает произошедшее в городах Франции». При этом он назвал «большой ошибкой попытки связать религию с террористическими актами». «Терроризм — это и есть терроризм, он не имеет ничего общего ни с какой религией», — подчеркнул Видодо. Индонезия, где проживает около 220 млн мусульман, «решительно осуждает заявление президента Франции, которое оскорбляет ислам, задевает чувства мусульман во всем мире и может привести к расколу между верующими во всем мире», добавил глава государства.

По его словам, «сейчас миру необходимо единство для борьбы с пандемией коронавируса». «Свобода слова, которая наносит ущерб религиозным ценностям и символам, не может быть оправдана», — сказал Видодо.