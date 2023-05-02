2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамский район.

Как передает #, глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и Учебно-тренировочного комплекса ОАО «Азеришыг» в городе Агдам.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского Центра Мугама, 2-го и 3-го жилых кварталов Агдама и административного здания в Агдаме.

Затем глава государства ознакомился с ходом строительства железнодорожной дороги Барда-Агдам.