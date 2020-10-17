Президент и и.о. премьера Южной Осетии заболели коронавирусом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел коронавирусом, сообщили в его пресс-службе. Заразился и и.о. премьер-министра республики Геннадий Бекоев.

Бибилов болеет в легкой форме и продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. До этого заболела пресс-секретарь политика.

Между тем, как сообщили ТАСС в Югосетпотребнадзоре, зафиксирован первый случай смерти от коронавируса — скончалась 88-летняя женщина. Всего в Южной Осетии за весь период пандемии заболели 227 человек, большую часть зараженных выявили после открытия границы с Россией.