Президент Гватемалы заразился коронавирусом

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом, передает ТАСС.

Об этом сообщила в пятницу газета Republica со ссылкой на заявление самого главы государства в эфире одной из местных радиостанций.

«Мы выступим с обращением к нации, потому что результат теста [на коронавирус], который мне сделали [накануне] вечером, <…> оказался положительным», — цитирует издание слова президента.

Джамматтеи добавил, что сдавал тест на коронавирус уже в шестой раз с начала пандемии.

В марте власти Гватемалы решили закрыть границы для иностранцев и ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в стране превысило 84 тыс., умерли 3 086 человек.

В текущем месяце в Гватемале ежедневно регистрируется до 1 тыс. случаев заражения. Самое большое число инфицированных приходится на возрастную группу от 20 до 59 лет, мужчины составляют 60% всех заболевших. В республике проживают свыше 16,6 млн человек.